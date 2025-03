Depuis son lancement, la gamme Ultra vise un public plus exigeant, amateur d’activités sportives ou de conditions extrêmes. Avec l’ajout du satellite et de la 5G, l’Apple Watch Ultra 3 irait plus loin dans cette direction, en garantissant une couverture réseau quasi permanente. Cette évolution s’accompagnerait d’un renforcement de la fiabilité de la montre dans les situations d’urgence.

Apple pourrait ainsi positionner son produit comme un compagnon de confiance pour la navigation GPS en terrain reculé, ou pour garder le lien même lorsque tout autre appareil devient inopérant.

L'objectif de la marque semble de concurrencer des marques comme Garmin, déjà bien installées sur le secteur et privilégiées par les sportifs de haut niveau, qui boudent aujourd'hui l'Apple Watch Ultra. L'un des points de crispation reste l'autonomie de la montre, comprise entre deux et trois jours en utilisation normale et bien plus réduite que ses principales concurrentes. Apple saura-t-elle également apporter une réponse à ce problème avec sa nouvelle version ? Réponse en septembre prochain, lors de son traditionnel keynote de rentrée.