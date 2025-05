Le brevet déposé par Apple décrit une montre connectée dotée d’un écran qui ne se limite plus à la face supérieure de l’appareil, mais qui s’enroule partiellement sur ses bords. Ce choix de design permettrait d’augmenter la surface d’affichage disponible sans agrandir le boîtier global de la montre, préservant ainsi le confort au poignet, comme ce fut le cas de l'iPhone X en 2017. Il pourrait aussi introduire de nouvelles interactions grâce à des zones tactiles latérales.

Bien que le document n’entre pas dans les détails fonctionnels de cet affichage étendu, on peut imaginer que ces bordures pourraient accueillir des commandes supplémentaires, des raccourcis ou encore des informations secondaires comme des notifications discrètes ou des indicateurs d’activité. Les cadrans pourraient ainsi proposer toujours plus d'options pour permettre aux sportifs, et aux autres, d'accéder à un maximum de capacités de leur montre sans avoir à se plonger dans les arcanes des interfaces des applications comme actuellement avec l'Apple Watch Series 10.