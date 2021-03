Apple travaille sur une montre à écran-bracelet, un brevet déposé

Apple a déposé ce brevet au Bureau américain des brevets et des marques de commerce, l'équivalent de l'INPI outre-atlantique. On y voit un concept de montre avec un bracelet sur lequel l'écran continuerait de s'étendre. On imagine donc bien ce bracelet être équipé d'un écran flexible et doté de capteurs capables d'ajuster la taille de l'écran au poignet de l'utilisateur.