Sans surprise, Apple travaille bien sur un Touch ID sous écran amélioré

RED by SFR est la branche low cost de l'opérateur SFR. Lancée en 2011, cette marque est avant tout une réponse à la montée rapide de Free qui cassait à l'époque les prix de ses forfaits. Les abonnements RED by SFR se sont vite démarqués de la concurrence en proposant des tarifs très agressifs et sans engagement. Flexibilité et personnalisation sont les mamelles du succès de cette offre mobile très attractive, régulièrement considérée comme le meilleur forfait mobile.