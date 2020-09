Apple : un nouveau brevet pour mettre Touch ID sous l'écran

L'objectif qu'a toujours visé Apple est de réduire au maximum les parties du téléphone qui ne serviraient pas d'affichage. La suppression du Touch ID avait permis cela en grande partie, le bas de l'écran étant libéré pour étendre l'affichage, et c'est désormais la caméra de reconnaissance faciale qui agace le constructeur qui répète régulièrement depuis plusieurs mois qu'il souhaite s'en débarrasser. Il explique en quoi cette identification rapide via une simple empreinte pourrait être une bonne chose pour les utilisateurs, non seulement pour le déverrouillage du téléphone, mais surtout dans l'utilisation d'applications.