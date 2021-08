Comment Apple veut se débarrasser de l'encoche des iPhone

Au cours de ces dernières semaines, tout un tas de brevets permettant la lecture d'informations 2D et 3D à travers un écran ont pu être découverts sur la Toile. Ces derniers devraient à terme permettre d'utiliser Face ID et la lecture d'empreintes digitales à travers l'écran. Grâce à cette technologie, Apple n'aurait ainsi plus besoin d'empiéter sur l'écran de ses smartphones avec une encoche ni même un poinçon.