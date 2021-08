Le Xiaomi Mi Mix 4 se montre en images et cacherait sa caméra avant au beau milieu de l'écran

Outre cette spécificité, il apparaît aussi que le Mi Mix 4 portera un second écran au dos. Exactement comme le Xiaomi Mi 11 Ultra , sorti il y a peu. Entre autres choses, ce smartphone haut de gamme profiterait d'un SoC Snapdragon 888, de 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage, d'une batterie de 5 000 mAh (rechargeable à 120 W) et d'un trio d'appareils photo de 50, 48 et 48 mégapixels.

Autant de rumeurs, de suppositions et de bruits de couloirs sur lesquels nous ne devrions plus avoir à deviser très longtemps. Pour cause : IT Home rapporte que le constructeur chinois pourrait faire une annonce concernant le Mi Mix 4 dès le 10 ou le 11 août prochain.

Une date qui correspond justement au dixième anniversaire de la marque, et qui permettrait également à Xiaomi de tirer la couverture à soi alors que Honor et Samsung prévoient de dévoiler eux aussi leurs nouveautés le 11 et le 12 août.