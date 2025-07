La première capacité santé de la Samsung Galaxy Watch 8 ne se voit pas et fonctionne en arrière-plan durant votre repos quotidien. Samsung Health, l'application santé du constructeur, propose avec la nouvelle génération de montres connectées le Coach Sommeil, un dispositif qui va bien plus loin que ce que proposent les concurrentes comme l'Apple Watch. Si cette dernière se contente de calculer le temps de sommeil et les différentes phases traversées, le coach va plus loin en analysant trois nuits d'affilée le rythme de sommeil de l'utilisateur.

Fort de ces données, il peut ensuite proposer l'heure la plus propice à l'endormissement et vous alerter quand il est l'heure d'aller au lit. Le matin, vous êtes réveillés automatiquement quand votre niveau de sommeil est optimal, et un résumé apparait sur l'écran de la montre pour vous indiquer le score de votre sommeil.

Rien ici n'est vraiment novateur, et d'autres applications tierces proposent peu ou prou le même type de fonctions. La solution de Samsung a l'avantage d'être intégrée à l'appareil, et disponible immédiatement après la première utilisation.