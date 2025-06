Cela aura pris un peu plus de temps que prévu. Après avoir reçu l’autorisation réglementaire en Corée du Sud et aux États-Unis, Samsung étend sa fonction de détection de l’apnée du sommeil à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde. Ce dispositif, intégré à l’application Samsung Health Monitor, sera progressivement déployé dans 34 nouveaux pays à partir de fin juin 2025, sur les Galaxy Watch compatibles. Il permettra ainsi à des millions de personnes d’être alertées en cas de signes potentiels d’apnée du sommeil, une pathologie encore largement sous-diagnostiquée.