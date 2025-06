adarion29

Si c’est vrai on peut quand même se poser la question de ce qu’on qualifie comme support, si l’idée c’est de faire payer un abonnement là dessus y a clairement un problème, moi qui ait acquis une Galaxy watch ultra je me sens totalement lésé dans le sens où je n’avais pas été prévenu que le support finirait derrière un abonnement, Garmin a mis le vers dans le fruit, Samsung qui ne sait décidément plus quoi faire va suivre pour rendre ses montres indésirable et si apple décide de faire de même en incluant des spécificités sans apple one, l’arnaque sera totale et le business des SmartWatch risque surtout de vivre une sacré crise à mon avis