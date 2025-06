Enfin, l’"Antioxidant Index" exploite le capteur BioActive de la Galaxy Watch pour mesurer la concentration de caroténoïdes dans la peau, ces antioxydants présents dans les fruits et légumes colorés. Le résultat, exprimé sur 100, reflète donc l’apport récent en aliments riches en antioxydants.

La mise à jour One UI 8 Watch sera d’abord accessible en version bêta sur les Galaxy Watch 5 et modèles ultérieurs, via l’application Samsung Members, pour les utilisateurs en Corée et aux États-Unis. Les montres compatibles sont les :