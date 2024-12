Comme le souligne Samsung dans son communiqué : « Cette couverture s'appliquera aux dommages affectant l'écran avant et le verre arrière ». Les modalités sont d'ailleurs très claires : les réparations seront possibles par courrier, en magasin et au point de réparation de votre choix. Une flexibilité appréciable, qui permettra aux utilisateurs d'adapter leur réparation en fonction de leurs contraintes.

Si la gratuité des réparations d'écran est un argument de poids pour le consommateur, il faudra bien entendu évaluer si le coût de l'abonnement le plus élevé est justifié compte tenu de vos besoins. De plus, avec cette initiative, il ne fait aucun doute que Samsung cherche à inciter un plus grand nombre d'utilisateurs à opter pour le forfait le plus complet (et donc le plus onéreux).