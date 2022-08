Après Apple, c'est au tour de Samsung de lancer ses kits de réparation, découvrez les modèles concernés

Au total, ce sont trois composants qui peuvent être remplacés : l’écran et la batterie (indissociables) pour 167,99 dollars, le port de charge et le verre de la face arrière tous deux pour 66,99 dollars. Ces pièces d'origine et des outils de réparation peuvent être achetés directement depuis la plateforme incontournable iFixit et les points de vente Samsung. Il convient ensuite de suivre les guides d'instruction mis à disposition gratuitement pour réparer ses appareils.