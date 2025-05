Samsung n'est sûrement plus très loin de lancer officiellement ses nouvelles montres connectées de la gamme Galaxy Watch 8. Des montres dont on a déjà entendu parler à travers plusieurs fuites sur le web dernièrement, et qui se révèlent aujourd'hui un peu plus avec ce nouveau leak. Malheureusement, les nouvelles qui nous sont apportées ne sont pas des plus enthousiasmantes.