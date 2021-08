Samsung officialise l'Exynos W920, une puce gravée en 5 nm destinée aux wearables

Gravé en 5 nm par un procédé EUV (ultraviolet extrême), l'Exynos W920 intègre deux cœurs Cortex-A55 et une puce graphique ARM Mali-G68. Selon Samsung, il promet ainsi des performances améliorées de 20 % par rapport à son prédécesseur, l'Exynos 9110, qui équipe la Galaxy Watch 3 . La firme parle aussi de performances graphiques « dix fois supérieures », sachant que le SoC est capable de gérer une définition d'écran allant jusqu'à 960 x 540 pixels.

« L'Exynos W920 permet des lancements d'applications plus rapides et une interface utilisateur graphique plus interactive et accrocheuse », vante le communiqué. À propos de l'interface justement, les Galaxy Watch 4 s'appuieront sur Samsung One UI Watch, issue du rapprochement entre Tizen et Wear OS.