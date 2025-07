Avec 8,6 mm d’épaisseur, la Galaxy Watch 8 affiche une silhouette plus fine que sa devancière. Les matériaux varient selon les modèles : aluminium pour la Watch 8 et acier inoxydable pour la Classic. Tous bénéficient d’un écran ultra-lumineux jusqu’à 3 000 nits, protégé par du verre saphir et d'une résistance 5ATM et IP68 pour les sports et activités nautiques.