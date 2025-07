Les trois variantes de la Galaxy Watch 8 partagent plusieurs caractéristiques techniques : la puce Exynos W1000 à cinq cœurs, 2 Go de RAM, des écrans AMOLED ultra-lumineux jusqu’à 3 000 nits et protégés par du verre saphir, et un nouveau design au format « carré arrondi », similaire à celui de la Galaxy Watch 7 Ultra sortie durant l'été 2024.

Les trois montres intégreront une suite complète de capteurs de santé (ECG, BIA, PPG, accéléromètre, altimètre, gyroscope, etc.). Côté autonomie, les batteries varient de 325 mAh à 590 mAh selon les modèles.

La Galaxy Watch 8 Standard mise sur un boîtier en acier inoxydable, une taille unique de 46 mm, et une mémoire doublée (64 Go contre 32 Go sur la Watch 8 standard). Quant à la Galaxy Watch Ultra, elle se distingue par un boîtier en titane de 47 mm, une batterie plus généreuse et une alarme d’urgence de 86 dB intégrée.

Les bracelets aussi varient selon les déclinaisons : bracelet sport en silicone pour la Watch 8, bracelet hybride premium pour la version Classic, et bracelet sport extrême pour le modèle Ultra. Toutes les montres fonctionneront enfin, et sans surprise, sous One UI Watch 8.0, basé sur Wear OS de Google.