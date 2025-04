Comme le Beaujolais ou les déclarations d'impôt, les Pixel Watch reviennent maintenant chaque année, et 2025 ne fera pas exception. Google proposera très probablement une nouvelle version de sa montre connectée, et les premières informations à son sujet sont en fuite. Aujourd'hui, des rendus 3D, réalisés à partir des quelques données en fuite sur le web, nous permettent d'obtenir un premier aperçu du design de la tocante et les fidèles de la marque devraient rapidement retrouver leurs petits.