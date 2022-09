Google Pixel Watch : prix, couleurs, on en sait (beaucoup) plus !

La Google Pixel Watch serait donc déclinée en trois coloris : noir, blanc et or. Deux versions seraient proposées à la vente, l'une uniquement Wi-Fi et Bluetooth, et l'autre possédant en plus une connectivité 4G pour couper de temps à autre le fil à la patte que représente le smartphone.

Il semble, selon les informations publiées par plusieurs leakers, que la Google Pixel Watch embarquera également un processeur Exynos 9110 conçu par Samsung, un coprocesseur Cortex-M33 pour traiter certaines tâches et 2 Go de mémoire vive pour garantir une expérience utilisateur la plus fluide possible ainsi que 32 Go de stockage par défaut.

En ce qui concerne la partie santé, la Google Pixel Watch devrait, sans grande surprise, intégrer un cardiofréquencemètre et un électrocardiogramme (ECG). Wear OS sera aussi de la partie, et Google pourrait proposer des fonctionnalités développées par Fitbit, que la firme a acquise officiellement en 2021, pour le suivi santé et fitness.

Pour finir, la Google Pixel Wi-Fi devrait être lancée aux États-Unis à un prix de 349 dollars, et de 399 dollars pour la version cellulaire. Google irait donc se positionner sur le secteur des montres premium et concurrencerait directement la Samsung Galaxy Watch 5 et l'Apple Watch Series 8, preuve de l'ambition du groupe pour cette première incursion dans un secteur fort disputé.