Pixel Watch : Google s'inspire d'Apple et proposera pléthore de bracelets pour sa montre connectée

Dévoilée lors de la Google I/O 2022, qui s’est déroulée le mois dernier, la Pixel Watch sera la toute première montre connectée à voir le jour au sein de la firme de Mountain View. Arborant des formes très arrondies, cette montre tournera sous Wear OS et embarquera en son sein les services Google les plus populaires. Et comme la plupart des montres connectées du marché, la Pixel Watch ne délaissera bien évidemment pas la partie santé et sport, puisqu’elle intégrera également les technologies Fitbit.