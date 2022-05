L'Apple Watch domine toujours le marché des montres connectées, mais est devancée sur le haut de gamme

Mais, plus que le volume de produits écoulés, il faut aussi prendre en compte les revenus générés par ces ventes. Xiaomi est un spécialiste de l'entrée de gamme, avec des montres connectées commercialisées sous la barre des 100 dollars. Au contraire, Garmin domine le segment haut de gamme des smartwatches à plus de 500 dollars. Grâce à son prix de vente moyen supérieur, le fabricant est le troisième à générer le plus de revenus.

Fitbit est l'un des perdants de ce début d'année. Racheté par Google, la société a dû se réorganiser, ce qui a bouleversé son calendrier de sorties de nouveaux modèles. De plus, la transition vers Wear OS a été reportée.

On constate aussi qu'alors que les populations des principaux marchés (Europe, Amérique du Nord et Chine) commencent à être bien équipées, la part de marché des autres régions prend de l'ampleur, en hausse de cinq points entre le premier trimestre de 2021 et celui de 2022.