Perdue dans un restaurant, la Pixel Watch se dévoile sous toutes les coutures

On peut enfin, sur ces clichés, jeter un œil à l'un des bracelets conçus par Google, qui ressemble grandement à ce que propose l'Apple Watch et ses bracelets sport en fluoroélastomère. Le système d'attache semble propriétaire et Google pourrait ainsi proposer une collection, le temps que les accessoiristes tiers s'en emparent pour livrer leurs propres versions. Le modèle en fuite est bleu, on attend désormais de savoir quelles couleurs proposera Google au lancement.