La Pixel Watch de Google serait bien prévue pour 2022

Et si c'était enfin la bonne pour la Pixel Watch ? Les sources de Business Insider y croient. D'après elles, Google travaille d'arrache-pied sur une montre connectée, nom de code « Rohan ». Et les pontes de la firme envisagent même un lancement en 2022. « Deux employés [de Google] ont déclaré qu'un lancement au printemps était possible », écrit le site. Tout en précisant que cette fenêtre de sortie est sujette au bon déroulement des tests actuellement en cours.

Cette montre profiterait d'un design rond plutôt classique et d'un écran sans bord. Elle embarquerait très logiquement la toute dernière mouture de WearOS. Côté fonctionnalités, on pourra compter sur la panoplie habituelle de capteurs orientés santé. Son autonomie serait d'une journée tout pile, ce qui la mettrait au même rang qu'une Apple Watch sur ce point.

Récent acquéreur de Fitbit pour la bagatelle de 2,1 millions de dollars, Google ne relâche pas ses efforts pour développer un écosystème de wearables. Toutefois d'après Business Insider, cette montre ne devrait pas porter la griffe de Fitbit.