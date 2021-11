La nouvelle montre connectée de Vivo fuite en image et offrirait une meilleure autonomie que sa grande sœur

Comme le premier modèle, la Vivo Watch adopte un design circulaire. Pour le bracelet, des options en silicone ou en cuir seront proposées.

Le leaker évoque une capacité de batterie de 501 mAh, supérieure à celle de l'accumulateur de la première Vivo Watch. On imagine que cette donnée vaut pour le modèle avec cadran de 46 mm, mais on peut ainsi espérer une meilleure autonomie sur cette Vivo Watch 2.

En termes de fonctionnalités, la montre connectée prendrait en charge la technologie eSIM et serait équipée d'un GPS, d'un compteur de pas et d'un cardiofréquencemètre. Il est probable que d'autres capteurs soient également intégrés. Comme on peut le voir sur la smartwatch à droite de l'image en tête d'article, le support des appels voix est aussi prévu.