realme lance ses Watch 2 et Watch 2 Pro, des montres connectées premier prix

Forcément, le modèle Pro va plus loin, et propose en outre 90 modes sportifs et une fonctionnalité GPS, dite dynamique et précise. Cette version conviendra aux sportifs ou aux utilisateurs en quête de données de santé plus avancées.

Une autonomie de 12 jours est annoncée pour la realme Watch 2, et de 14 jours pour la realme Watch 2 Pro, dont la batterie dispose d'une capacité plus importante. Evidemment, pour cette dernière, l'utilisation ou non du GPS influencera cette estimation.

Fidèle à son habitude, realme se montre agressive sur les prix : 54,99 euros pour la Watch 2 et 74,99 euros pour la Watch 2 Pro.