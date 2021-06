Realme tease son premier ordinateur portable

Il y a quelques semaines, on évoquait sur Clubic la possibilité de voir débarquer en fin d'année un laptop signé realme. Via Twitter, le P.-D.G. Inde et Europe de la marque a confirmé la nouvelle, avec un petit teaser. Ce dernier permet de découvrir un aperçu du laptop à venir, accompagné d'un message codé « Hello World ».