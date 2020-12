realme Race : un premier smartphone sous Snapdragon 888 se montre en image

Plus concret : la fiche technique du téléphone est déjà connue dans les grandes lignes. On l’a dit, le smartphone (modèle RMX2022, d’après la page « à propos » de l’appareil en question) bénéficiera du Snapdragon 888 — le nouveau SoC gravé en 5 nm de Qualcomm. Il pourra également embarquer 12 Go de RAM, comme c’est le cas sur ce modèle, et 256 Go de stockage.

La capacité de la batterie reste un mystère. Mais on imagine que realme ne résistera pas à faire de son nouveau fleuron un banc d’essai pour son nouveau chargeur UltraDART 125W dévoilé plus tôt dans l’année. De quoi promettre une vitesse de recharge ahurissante.

Enfin, le P.-D.G. de realme Madhav Sheth ne fait rien pour calmer nos ardeurs. Dans une réponse adressée au site spécialisé Price baba, l’homme d’affaires promet que ce nouveau produit ne représente rien de moins qu’un « jalon pour realme et ses utilisateurs ». Espérons qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour le découvrir.