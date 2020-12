Huawei peut fabriquer un smartphone en 27 secondes

Ces cinq dernières années, Huawei a connu une avancée majeure en repensant de fond en comble sa chaîne d'assemblage. Shi Yaohong explique en effet qu'en 2015, la société était capable d'assembler un terminal en 10 minutes. En théorie, Huawei serait donc aujourd'hui en mesure d'en produire 20 fois plus sur une même période.

Plusieurs optimisations ont été mises en place depuis la conception d'un smartphone jusqu'à sa production effective. Ces mesures se traduisent par une réduction des coûts. Shi Yaohong explique que les nouveaux Mate ont profité de cette logistique. Il affirme : « Alors qu'en 2015, les lignes de production nécessitaient 97 personnes, aujourd'hui, pour les Mate 40, nous n'avons besoin que de 14 employés sur chacune de ces lignes. »

L'architecture de Huawei repose sur 4 socles baptisés One Cloud, Two Cores, Three Streams, et Four Technologies.