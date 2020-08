Le nouveau Kirin en vue ? Huawei tiendra une conférence dans le cadre de l'IFA le 3 septembre

Sur son carton d’invitation, Huawei invite les participants à le rejoindre le 3 septembre à 12h, heure locale, afin d’assister au lancement de nouveaux produits censés concrétiser « la vision d’une vie augmentée par l’intelligence artificielle ». Tout un programme.

Plus intéressant, on découvre sur le poster un certain nombre de produits déjà commercialisés par Huawei. On comprend alors que l’ordre du jour sera conséquent pour le constructeur : écouteurs, laptops, téléviseurs, smartphones et wearables, sans oublier l’enceinte connectée et la tablette. Un sacré line-up qui, comme nous l’avons dit, a un dénominateur commun : une plateforme Kirin.

Conçues par Huawei et produites par TSMC, les chipset Kirin représentent le socle technologique de tous les produits commercialisés par la marque. Mais les récents développements de la guerre commerciale qui se joue entre Pékin et Washington ont poussé le constructeur à changer son fusil d’épaule.