ZTE annonce sa Watch Live avec un boîtier "qui manque d'originalité" mais une autonomie de 21 jours

Cela s’explique, bien entendu, par un positionnement beaucoup plus entrée de gamme. Outre une interface bien plus minimaliste, le design de la Watch Live est beaucoup plus rudimentaire, avec un boîtier rectangulaire assez austère, un bracelet en silicone sans originalité et un écran TFT LCD bien loin des écran OLED des nouvelles montres connectées.