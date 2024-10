Xiaomi adore le secteur des montres et des objets connectés et propose de nombreuses gammes de produits pour les sportifs du dimanche et les utilisateurs souhaitant avoir d'un coup d'œil accès à des informations sur leur condition physique, leurs notifications ou encore leurs derniers messages. Ces derniers jours, la marque asiatique a présenté deux nouveaux produits, à savoir un nouveau bracelet d'activité, le Xiaomi Smart Band 9, et une nouvelle finition plus luxueuse pour la Xiaomi Watch 2 sortie au début de cette année 2024.