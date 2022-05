Le Xiaomi Band 7 est officiel, a-t-il les armes pour devenir la référence à petit prix ?

Pour cette nouvelle itération, Xiaomi ne cherche pas à révolutionner le design de son appareil, qui propose le même format que l'année précédente. Nous noterons quand même que l'écran AMOLED s'allonge encore un peu plus cette année avec une dalle de 1,62 pouce, contre 1,52 pour l'ancien modèle, et 25 % d'affichage en plus. Il conserve la fonctionnalité « Always-on » pour afficher l'heure en permanence, même poignet baissé.

Pour l'occasion, les designers de la marque ont mis au point près de 100 nouveaux cadrans, plus ou moins sobres, pour afficher l'heure, mais aussi différentes informations comme la météo, votre rythme cardiaque ou le nombre de pas réalisés, entre autres.

Six couleurs de bracelets seront proposées au lancement. Vous aurez le choix entre un modèle noir, vert, orange, bleu, rose ou blanc, selon vos envies du moment.