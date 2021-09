Xiaomi Band 6 NFC : Xiaomi a finalement dévoilé son bracelet connecté équipé d'une puce NFC

Pour le reste, le Mi Smart Band 6 NFC reprend les caractéristiques de son aîné. On retrouve donc un écran couleur AMOLED de 1,56 pouce, un cardiofréquencemètre, le suivi du sommeil et du stress, 30 modes Sport et une étanchéité jusqu'à 50 mètres sous l'eau. Un capteur de SpO 2 est également embarqué pour mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang. En revanche, le bracelet n'intègre pas de GPS. Son autonomie est annoncée entre 5 à 19 jours selon l'utilisation des différentes fonctionnalités.

Alors que le Mi Smart Band 6 est vendu 49 €, sa déclinaison NFC sera lancée en Europe au tarif de 54,90 €.