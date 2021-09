Annoncé à 369 €, le Xiaomi 11 Lite 5G NE veut se frayer une place sous le sapin

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE (pour « New Edition ») conserve le format qui nous avait tant plu il y a quelques mois. Toujours compact et léger (6,81 mm d’épaisseur et 158 grammes seulement), il embarque un écran AMOLED de 6,55", compatible 90 Hz (échantillonnage 240 Hz), et qui se paie, en plus, le luxe d’être certifié Dolby Vision.