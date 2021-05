Les Mi 11i 5G et Redmi Note 10 5G rejoignent le catalogue Xiaomi

D'apparence, les plus observateurs auront sans doute reconnu le Redmi K40 Pro. Un smartphone présenté fin février en Chine, et donc renommé pour sa sortie en Europe. Il s'agit d'un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,67 pouces, affichant du Full HD+ sur une fréquence maximum de 120 Hz. Par rapport au Mi 11, on perd donc la possibilité d'afficher une définition WQHD+.

Sous le capot, peu de différences en revanche. On retrouve l'inénarrable Snapdragon 888, épaulé ici par 8 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage (UFS 3.1).Une batterie de 4 520 mAh complète la partie technique. Celle-ci est rechargeable à 33W avec l'adaptateur secteur fourni.

La partie photo est marquée par quelques changements. Si le Mi 11i conserve bien un capteur principal 108 mégapixels, celui-ci est plus modeste que le modèle embarqué dans le Mi 11. Il mesure 1/1.52" (contre 1/1.33") et affiche des pixels de base de 0.7 µm (2.1 µm après pixel-binning). L'ultra grand-angle, déjà pas bien fameux sur le Mi 11, passe ici de 13 à 8 mégapixels. Enfin, le Mi 11i conserve le module télémacro de 5 mégapixels.