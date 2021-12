Xiaomi : la montre connectée Redmi Watch 2 Lite et le bracelet connecté Smart Band Pro arrivent en France

Ce modèle n’était jusqu’ici disponible qu’en import via AliExpress et en version noire. Il est désormais possible de l’acquérir directement depuis Amazon et mi.com au prix de 69,99 euros. Les clients français peuvent choisir parmi trois couleurs pour le cadre (ivoire, noir, bleu) et trois autres pour le bracelet de la montre (rose, olive, marron).