Xiaomi présente sa Mi Watch Lite, basée sur la Redmi Watch : écran 1,4 pouce et 9 jours d'autonomie

Le nouvelle smartwatch signée Xiaomi embarque un compteur de pas et supporte 11 modes sportifs : course en plein air, cyclisme en plein air, cyclisme en salle, tapis roulant, natation en eau libre, natation en piscine, style libre, cricket, trekking, trail et marche.

La Mi Watch Lite offre également une fonction de suivi du sommeil, d'une surveillance de la fréquence cardiaque et d'une respiration guidée pour réduire le niveau de stress. La Mi Watch Lite est équipée d'un GPS (contrairement à la Redmi Watch), de GLONASS et d'un baromètre.

Côté utilitaire, on retrouve également la prise d'appels entrants, les alertes de notification des applications du smartphone, le contrôle de la musique ou encore le bulletin météo.