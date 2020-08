Huawei Watch Fit : la prochaine smartwatch de Huawei dévoilée par des leaks

En dépit de ce prix contenu, la Huawei Watch Fit arborerait une fiche technique plutôt bien garnie, avec en premier lieu un petit écran AMOLED de 1,64 pouces affichant une définition de 456 par 280 pixels. En parallèle de cet écran : un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante, un GPS et un baromètre sont, sans surprise, au menu.

Pas moins de 96 activités sportives seraient par ailleurs disponibles dans les modes de la nouvelle montre connectée de Huawei, dont la marche, la course à pied, la natation, le cyclisme et bien d'autres. Cette Watch Fit arriverait également sur le marché avec un système de suivi du sommeil et du stress, mais aussi un capteur capable de prendre en compte la saturation en oxygène du sang (SpO2). Une information importante pour le suivi sportif.