39,99 €, c'est le prix d'une montre connectée pour (et chez) Lidl

Après les fours micro-ondes, les aspirateurs et bien d'autres articles électro-ménagers, Lidl avait fait parlé d'elle en commercialisant son fameux robot de cuisine, concurrent du Thermomix.

Aujourd'hui l'enseigne allemande semble vouloir changer de cap et n'hésite plus à proposer des articles ciblant un public plus large et plus jeune. Cet été, Lidl commercialisait ainsi une paire de sneakers en édition limitée et aux couleurs particulièrement criardes. Quelques heures plus tard, ces chaussures affichées pour moins de 15 euros se revendaient à plus de 1 000 euros chez les collectionneurs.

Récemment, et toujours sous sa marque Silvercrest, Lidl a également commercialisé une paire d'écouteurs true wireless venant concurrencer ainsi les AirPods d'Apple, pour seulement 25 euros.

On se souvient également des émeutes provoquées par la mise en vente de consoles de jeux PS4, lors de l'inauguration d'un nouveau magasin dans les Yvelines.