Silvercrest STSK C3 : que valent les Airpods de Lidl ?

Au final, qu'est ce que cela donne ? Un son qui n'a rien d'horrible, suffisamment correct pour un début d'écoute musicale si on n'est pas trop regardant sur la qualité sonore. Ces Silvercrest ne tombent pas dans un trop plein d'agressivité, ou une anémie basseuse, ce qui est déjà pas mal…Difficile toutefois de payer plus pour une si maigre qualité sonore, même en tenant compte de leur qualité de True Wireless.

Ces écouteurs sont donc à réserver aux genres simples, à la dynamique réduite, ou à l'usage podcast ou YouTube. Pour quelques euros de plus, les Xiaomi mi True Wireless Earphones 2 Basic sont clairement plus riches techniquement, bien que sans induction et un peu plus imposants.