Le Xiaomi Mi Smart Band 6 annoncé, il pourra vous suivre dans (quasiment) toutes vos activités

Pour cette nouvelle génération, Xiaomi ne réinvente pas la roue et conserve un design très similaire aux précédentes versions. On peut citer tout de même l'agrandissement de son écran OLED, qui passe à 1,56 pouces, contre 1,1 pouces sur le Xiaomi Mi Band 5, avec une densité de pixels de 326 ppi.

Pour personnaliser son bracelet, le Xiaomi Mi Band 6 embarquera plus d'une centaine de cadrans, des plus sobres aux plus colorés.

Il intègre un capteur de fréquence cardiaque, un gyroscope et un accéléromètre, mais aussi, et c'est une nouveauté, un capteur de saturation du sang en oxygène (ou Sp02). Le suivi du sommeil a également été ajouté.