Xiaomi lancera une déclinaison "active" de ses montres connectées pour toucher les sportifs

C'est dans ce cadre que nous découvrons la Xiaomi Watch S1 Active. D'après ces premiers bruits de couloir, elle bénéficierait d'un cadran circulaire et d'un bracelet en silicone. Le design (que vous pouvez admirer en haut de cet article) est relativement classique. Deux boutons physiques sont également positionnés sur le côté. Ce modèle proposera assez logiquement des modes dédiés aux sportifs et des fonctionnalités plutôt habituelles comme le suivi des pas. Les coloris bleu, blanc et noir devraient être de la partie au lancement.