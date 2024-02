MWC 2024 : Xiaomi est en grande forme et annonce deux montres connectées ainsi qu'un nouveau bracelet

Pour cette nouvelle montre connectée, Xiaomi troque son système propriétaire pour adopter Wear OS, la plateforme développée par Google. La Xiaomi Watch 2 sera ainsi équipée de cinq applications parmi les plus utilisées sur les montres connectées (sans préciser de quels logiciels il est ici question), et la possibilité d'accéder à plus de 200 applications tierces supplémentaires depuis le Google Play Store. Une nouvelle fonctionnalité de déclenchement de l'appareil photo fait aussi son apparition sur la montre connectée. Seuls les Xiaomi 13 et 14 sont compatibles avec cette nouvelle capacité.