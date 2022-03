Xiaomi dévoile ses montres connectées et ses écouteurs : la marque s'embourgeoise

On l'a vu avec les smartphones , on le constate désormais avec les accessoires : Xiaomi ne veut plus seulement être le roi de l'entrée de gamme mais aussi s'imposer sur des segments plus premium, entraînant forcément une hausse des tarifs.

La Xiaomi Watch S1 est vendue au prix de 269 dollars (USD), alors que la Xiaomi Watch S1 Active se négocie à 199 dollars. Les Xiaomi Buds 3T Pro sont quant à eux commercialisés 199 dollars. Les prix en euros n'ont pas encore été communiqués.