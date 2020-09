Huawei annonce deux nouvelles montres connectées, la Watch GT 2 Pro et la WatchFit

Premier produit dévoilé sur scène, la Watch GT 2 Pro n’est pas une inconnue. Huawei propose finalement une déclinaison de sa smartwatch actuelle pour les amateurs de design et de matériaux premium. Le boitier de l’accessoire est désormais réalisé en titane tandis que le verre du cadran est désormais conçu en saphire, un matériau bien plus résistant aux rayures et aux petits chocs du quotidien. Deux bracelets Sport et Cuir seront proposés au choix pour accorder sa montre connectée à sa tenue.