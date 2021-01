En finalisant l'acquisition de Fitbit, Google tente de rassurer l'opinion publique

Il faut dire que les consommateurs européens se sont montrés particulièrement sceptiques sur cette annonce et cela n'a pas échappé aux autorités de Bruxelles. Au cœur de la problématique, ce sont les données personnelles, de nature semi-médicale, générées par les montres qui posent problème. Concrètement, les craintes étaient que Google puisse s'en servir pour retourner de la publicité ciblée.

Sur son blog officiel, la firme de Mountain View revient sur les technologies développées par Fitbit et les ambitions de Google pour développer de nouveaux produits et services qui permettront d'en apprendre plus sur son état de santé avec un meilleur traitement des données générées par les capteurs et dans le but d'atteindre ses objectifs personnels.

Mais la société souhaite rassurer tout de suite : « Cet accord a toujours porté sur les appareils, pas sur les données, et nous avons été clairs depuis le début que nous protégerons la vie privée des utilisateurs de Fitbit. »