Alors que le prochain événement Unpacked de Samsung se profile pour le 9 juillet, l'attention se porte naturellement sur les futurs fleurons de la marque. Pourtant, une surprise de taille pourrait bien voler la vedette aux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : un modèle pliable bien plus accessible, le Galaxy Z Flip FE, dont le lancement mondial semble désormais quasi certain.