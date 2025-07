Sonny Dickson, spécialiste réputé pour ses nombreuses révélations précises concernant les futurs produits Apple, a partagé récemment sur les réseaux sociaux des images de ce qui serait des cache-objectifs pour les caméras arrière de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max. Ces clichés indiquent clairement cinq coloris potentiels : noir, gris, argent, bleu foncé et orange. Si les trois premières teintes semblent prolonger les options classiques déjà vues sur les modèles précédents (Titane Noir, Titane Naturel et Titane Blanc), la présence de bleu foncé semble annoncer le retour du Titane Bleu, apparu sur les iPhone 15 Pro, mais absent des iPhone 16 Pro au profit du Titane Sable, un beige doré plutôt élégant et qui semble avoir trouvé son public cette année.

Toutefois, c’est bien la présence d’une teinte orange inédite qui suscite particulièrement l’intérêt. Cette couleur tirant sur le cuivre marquerait en effet une première dans l'histoire de la marque à la pomme, offrant ainsi aux utilisateurs une option particulièrement distinctive qui trancherait avec la relative sobriété de la gamme Pro depuis plusieurs années.