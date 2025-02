Enfin, l'iPhone 17 Air devrait intégrer un seul et unique capteur photo. On peut parier sur un objectif principal grand-angle 48 mégapixels, très similaire à celui que l'on retrouve sur l'ensemble des iPhone 16. Le smartphone devrait être alimenté par un processeur A19, plus modeste que la version A19 Pro qui serait réservée aux iPhone 17 Pro. Si l'iPhone 17 Air devrait être un modèle premium, il ne sera pas le plus puissant de la gamme et devrait cibler les fans de la marque qui privilégient le design avant les performances.

L'iPhone 17 Air n'a pas fini de faire parler de lui et nous devrions encore en entendre parler à de nombreuses reprises avant sa sortie prévue en septembre 2025, si les plans d'Apple n'ont pas bougé d'ici là.