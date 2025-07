alsaco67

De plus en plus moche, Je me demande si Steve Jobs validerait ces designs avec des verrues arrières de plus en plus imposantes …

Apple (je suis client complet depuis 20 ans sans perdre toute objectivité :)) communique sur la finesse de ses produits. J’'espère que la mesure pour 'l’iPhone (et le « air » à venir) est faite sur la partie la plus épaisse du bloc photo et pas la tranche opposée …le marketing est « parfois » trompeur …